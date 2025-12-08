Torino-Milan di Serie A 2-1 | i rossoneri tornano in partita con Rabiot | LIVE News

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino si disputa la sfida tra Torino e Milan, valida per la 14ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale di questa partita emozionante, che vede i rossoneri riaprire la partita con un gol di Rabiot. Restate aggiornati sui principali sviluppi del match.

torino milan di serie a 2 1 i rossoneri tornano in partita con rabiot live news

© Pianetamilan.it - Torino-Milan di Serie A 2-1: i rossoneri tornano in partita con Rabiot | LIVE News

