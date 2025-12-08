Torino-Milan di Serie A 2-1 | i rossoneri tornano in partita con Rabiot | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino si disputa la sfida tra Torino e Milan, valida per la 14ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale di questa partita emozionante, che vede i rossoneri riaprire la partita con un gol di Rabiot. Restate aggiornati sui principali sviluppi del match.
Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino c'è Torino-Milan, 14^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A, in campo Torino-Milan: rossoneri a caccia dei tre punti per la vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it h Vai su Facebook
#Torino- #Milan, le formazioni ufficiali Vai su X
LIVE Torino-Milan 2-0 Serie A 2025/2026: Duván Zapata firma il 2-0 - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it