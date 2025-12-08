Torino-Milan di Serie A 2-0 | raddoppia Zapata | LIVE News
Alle ore 20:45 all'Olimpico di Torino, si gioca la sfida tra Torino e Milan, valida per la 14ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui in tempo reale gli aggiornamenti di questa partita, con i dettagli sul risultato e le azioni salienti, tra cui il raddoppio di Zapata.
Serie A, in campo Torino-Milan: rossoneri a caccia dei tre punti per la vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica
#Torino- #Milan, le formazioni ufficiali
