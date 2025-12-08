Torino-Milan di Serie A 1-0 | Vlasic porta avanti i granata su rigore | LIVE News

Alle ore 20:45 si disputa allo stadio 'Olimpico' di Torino il match tra Torino e Milan, valevole per la 14ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita viene seguita in tempo reale, con aggiornamenti live e risultati, mentre Vlasic apre le marcature su rigore per i granata.

