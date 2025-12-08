Torino-Milan di Serie A 0-0 | calcio di rigore per i granata | LIVE News

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino si gioca Torino-Milan, partita della 14ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale e gli aggiornamenti in tempo reale su una sfida che si conclude con un pareggio a reti inviolate e un calcio di rigore per i granata.

Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino c'è Torino-Milan, 14^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

torino milan di serie a 0 0 calcio di rigore per i granata live news

© Pianetamilan.it - Torino-Milan di Serie A 0-0: calcio di rigore per i granata | LIVE News

Approfondisci con queste news

torino milan serie 0LIVE Torino-Milan 0-0: la cronaca in diretta - Milan, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... Da toro.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Milan Serie 0