Torino-Milan di Serie A 0-0 | calcio di rigore per i granata | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Torino si gioca Torino-Milan, partita della 14ª giornata della Serie A 2025-2026. Segui la diretta testuale e gli aggiornamenti in tempo reale su una sfida che si conclude con un pareggio a reti inviolate e un calcio di rigore per i granata.
