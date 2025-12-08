Torino-Milan caos in campo | Maignan furioso con l’arbitro il motivo

Durante la partita tra Torino e Milan, si sono verificati momenti di tensione in campo, con Maignan visibilmente furioso con l’arbitro. La gara, nel primo tempo, si è rivelata complessa per il Milan, che ha dovuto affrontare numerosi ostacoli. L’episodio tra il portiere e il direttore di gara ha attirato l’attenzione, aggiungendo ulteriore intensità alla sfida.

Cos’è successo tra il portiere milanista e il direttore di gara, momenti di tensione sul terreno di gioco Primo tempo molto difficile, per il Milan, in casa del Torino. In una gara da vincere, per mantenere il passo del Napoli in vetta, i rossoneri sono finiti ben presto sotto di due reti, per il rigore di Vlasic e per il raddoppio di Zapata, anche se poi sono riusciti ad accorciare le distanze con Rabiot. In occasione del secondo gol dei granata, però, ci sono stati momenti di grosso nervosismo. Maignan è finito faccia a faccia con l’arbitro. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Torino-Milan, caos in campo: Maignan furioso con l’arbitro, il motivo

