Torino-Milan 2-3 un super Pulisic guida la rimonta rossonera

Lapresse.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match della 14esima giornata di Serie A, il Milan supera il Torino 3-2 in rimonta, grazie a un brillante Christian Pulisic. Nonostante le condizioni di salute incerte, l'attaccante statunitense entra nel secondo tempo e realizza una doppietta decisiva, portando i rossoneri alla vittoria in una sfida ricca di emozioni.

Il Milan ha vinto in casa del Torino per 3-2 nell’ ultima partita della 14esima giornata di Serie A. Protagonista assoluto della partita Christian Pulisic che, in dubbio fino a questa mattina a causa di uno stato di febbre, entra dalla panchina al 66esimo e in 10 minuti segna la doppietta che regala la vittoria ai rossoneri. La squadra di Allegri (oggi squalificato, in panchina è andato il vice Landucci) ha avuto un inizio da incubo per il match, con il vantaggio granata al 10? su rigore di Vlasic e il raddoppio 7 minuti dopo con un destro di Zapata. Ma Rabiot ha accorciato le distanze al 24esimo e Pulisic nella ripresa ha preso per mano i suoi compagni per la vittoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

