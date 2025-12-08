Torino-Milan 2-3 | doppietta di Pulisic partita ribaltata! | Serie A News

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida di Serie A tra Torino e Milan, Christian Pulisic si distingue con una doppietta decisiva, permettendo ai rossoneri di ribaltare il risultato e conquistare la vittoria. La partita, giocata sotto la Mole, è stata un emozionante incontro di calcio, caratterizzato da capovolgimenti di fronte e grandi prestazioni.

Christian Pulisic è un fuoriclasse! Doppietta in Torino-Milan, 'Monday Night' di Serie A, a ribaltare il punteggio sotto la Mole! Il racconto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

