Torino-Milan 2-3 | doppietta di Pulisic partita ribaltata! | Serie A News

Nella sfida di Serie A tra Torino e Milan, Christian Pulisic si distingue con una doppietta decisiva, permettendo ai rossoneri di ribaltare il risultato e conquistare la vittoria. La partita, giocata sotto la Mole, è stata un emozionante incontro di calcio, caratterizzato da capovolgimenti di fronte e grandi prestazioni.

Christian Pulisic è un fuoriclasse! Doppietta in Torino-Milan, 'Monday Night' di Serie A, a ribaltare il punteggio sotto la Mole! Il racconto.

