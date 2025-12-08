Torino-Milan 2-3 90? | Diavolo sei Pulisic dipendente | che doppietta! | Serie A News

Nel match della 14ª giornata di Serie A, Torino e Milan si sono affrontate all'Olimpico Grande Torino. La partita si è conclusa con un emozionante 3-2 a favore dei rossoneri, grazie a una doppietta di Pulisic nel secondo tempo. Un incontro ricco di colpi di scena, con i milanisti che hanno dimostrato una forte dipendenza dall'attaccante statunitense.

È finita Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino tra i granata di Marco Baroni e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Serie A, Torino-Milan 2-3: i rossoneri agganciano il Napoli in vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica Tutti gli approfondimenti su Rainews.it https://www.rainews.it/m - facebook.com Vai su Facebook

Christian Pulišic 67' Serie A | Torino 2-2 Milan Vai su X

LIVE Torino-Milan 2-3 Serie A 2025/2026: Pulisic regala il vantaggio al Milan - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it