Torino-Milan 2-2 | pareggio di Pulisic appena entrato! | Serie A News
Nel match della 14^ giornata di Serie A tra Torino e Milan, Christian Pulisic entra al 90° e segna subito un gol che permette ai rossoneri di pareggiare 2-2. La sua rete, arrivata appena dopo il suo ingresso in campo, cambia le sorti del risultato in un finale ricco di emozioni.
Christian Pulisic pareggia il conto nel 'Monday Night' Torino-Milan della 14^ giornata della Serie A pochi secondi dopo l'ingresso in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Christian Pulišic 67' Serie A | Torino 2-2 Milan
Serie A, dopo i primi 45' Torino-Milan 2-1: rossoneri a caccia dei tre punti per la vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica
LIVE Torino-Milan 2-2 Serie A 2025/2026: Pulisic pareggia per Milan - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.