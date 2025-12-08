Torino-Milan 2-2 | pareggio di Pulisic appena entrato! | Serie A News

Nel match della 14^ giornata di Serie A tra Torino e Milan, Christian Pulisic entra al 90° e segna subito un gol che permette ai rossoneri di pareggiare 2-2. La sua rete, arrivata appena dopo il suo ingresso in campo, cambia le sorti del risultato in un finale ricco di emozioni.

Christian Pulisic pareggia il conto nel 'Monday Night' Torino-Milan della 14^ giornata della Serie A pochi secondi dopo l'ingresso in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Torino-Milan 2-2: pareggio di Pulisic appena entrato! | Serie A News

