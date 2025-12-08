Torino-Milan 2-1 infortunio all’inguine per Leao | sostituito | Serie A News

Durante la sfida di Serie A tra Torino e Milan, Rafael Leao ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio all'inguine, poco dopo la mezzora. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore del Torino, mettendo in evidenza le difficoltà dei rossoneri in questa sfida.

