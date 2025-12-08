Torino-Milan 1-0 | Vlasic su rigore rossoneri subito sotto | Serie A News

Pianetamilan.it | 8 dic 2025

Nel Monday Night di Serie A, il Torino conquista un vantaggio iniziale contro il Milan grazie a un rigore trasformato da Nikola Vlasic dopo appena 10 minuti. La partita si accende subito, con i rossoneri costretti a inseguire il risultato fin dall'inizio. Ecco come si è svolto il momento decisivo e le prime emozioni della sfida.

Dopo 10' il centrocampista croato Nikola Vlasic porta in vantaggio il Torino contro il Milan nel 'Monday Night' su calcio di rigore: ecco come. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

