Torino-Milan 1-0 | Vlasic su rigore rossoneri subito sotto | Serie A News
Nel Monday Night di Serie A, il Torino conquista un vantaggio iniziale contro il Milan grazie a un rigore trasformato da Nikola Vlasic dopo appena 10 minuti. La partita si accende subito, con i rossoneri costretti a inseguire il risultato fin dall'inizio. Ecco come si è svolto il momento decisivo e le prime emozioni della sfida.
Dopo 10' il centrocampista croato Nikola Vlasic porta in vantaggio il Torino contro il Milan nel 'Monday Night' su calcio di rigore: ecco come.
Serie A, in campo Torino-Milan: rossoneri a caccia dei tre punti per la vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica
Torino-Milan 1-0 | Tomori HORROR in area, Vlasic gol su rigore | In un duello di gioco con Che Adams in area di rigore, Fikayo Tomori è stato ingenuo e sfortunato nel toccare il pallone con le ma ...