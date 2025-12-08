Torino le parole di Maripan | Loro sono troppo forti Oggi grande partita
Guillermo Maripan, difensore del Torino, ha commentato l’imminente sfida contro il Milan, sottolineando la forza della squadra avversaria e l’importanza della partita. Prima del calcio d’inizio alla 14^ giornata di Serie A 2025-2026, le sue parole evidenziano la determinazione del team granata in vista di questa importante sfida allo stadio ‘Olimpico – Grande Torino’.
Guillermo Maripan, giocatore granata, ha parlato a ‘Sky Sport‘ prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Olimpico – Grande Torino‘ di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Le parole di pre Torino-Milan ? “Bisogna essere pronti a fare una partita solida, concreta. Bisogna essere bravi a restare nelle prime 4 posizioni. Gimenez speriamo di averlo il prima possibile perché ne abbiamo bisogno tecnicamente Vai su Facebook
#Imam di Torino: le sue parole su Hamas pessime, ma la «risposta» del governo italiano mille volte più violenta, da Stato etico. Un mio commento oggi su @_MicroMega_ micromega.net/espulsione-ima… Vai su X
Maripan: "Sappiamo di non essere su una buona strada. Ma siamo forti, dobbiamo migliorare" - Guillermo Maripan, difensore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Milan. tuttomercatoweb.com scrive