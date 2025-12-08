Torce umane alla Scala | come hanno fatto Beatrice del Bo e Marie Schmitz a bruciare in scena

Alla prima della Scala, le due stuntwomen sono state avvolte dalle fiamme: tute ignifughe, gel protettivi e procedure rigide hanno trasformato il pericolo in arte teatrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Prima della Scala 2025, camion che sfondano vetrate e “vere” torce umane infuocate: la missione compiuta di Barkhatov con la Lady Macbeth di Shostakovich. @Diego_Pretini Vai su X

“Il nostro lavoro è morire al posto degli altri. La temperatura arriva a 600 gradi, il fuoco è imprevedibile”: parlano le “torce umane” della Prima della Scala - Beatrice Del Bo e Marie Schmitz, le stuntwomen che bruciano sul palco della Scala: "La temperatura arriva a 600 gradi, il fuoco è imprevedibile" ... Scrive ilfattoquotidiano.it