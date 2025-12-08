top 10 attori imdb e star emergenti del 2025 da scoprire

L’analisi delle star emergenti e delle personalità che hanno avuto un incremento di popolarità nel corso del 2025 rivela le figure più influenti nel mondo dello spettacolo, secondo i dati raccolti da IMDb. La piattaforma, punto di riferimento storico per la catalogazione di film e serie TV, utilizza un indice chiamato STARmeter che misura l’interesse pubblico attraverso le visualizzazioni delle pagine degli utenti, aggiornato mensilmente su oltre 250 milioni di visitatori. Queste classifiche evidenziano non solo le star già affermate, ma anche le sorprese di quest’anno, con attori e attrici che hanno sconfitto le aspettative, scalando le classifiche per la prima volta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

