Il Picchio si prepara ad affrontare la prima di tre sfide che condurranno i bianconeri verso il giro di boa. A Forlì in attacco mancheranno ancora Corazza e Chakir. A guidare il reparto offensivo sarà ancora una volta il centravanti Gori. A poche ore dal confronto odierno con i romagnoli, il tecnico Tomei ha presentato così il match: "Affronteremo una squadra che gioca a viso aperto – il commento dell’allenatore bianconero –. Il Forlì ha una chiara identità di gioco. Sono una squadra giovane e questo consente loro di giocare con libertà mentale. C’è massimo rispetto nei confronti degli avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tomei: "Loro giocano a viso aperto, servirà pazienza"