Tomb Raider il nuovo capitolo sarà annunciato ai The Game Awards 2025

Dopo anni di silenzio, il ritorno di Lara Croft è finalmente realtà: il nuovo Tomb Raider verrà presentato ai The Game Awards 2025, come confermato dall’account ufficiale della manifestazione con un teaser che ritrae l’iconica silhouette della protagonista armata delle sue doppie pistole. Anche il portale “The Game Awards Vote” su Fortnite ha svelato un ulteriore indizio, invitando i giocatori a non perdere l’appuntamento fissato per la notte tra l’ 11 e il 12 dicembre alle 01:30 italiane. Si tratta del primo capitolo inedito dopo Shadow of the Tomb Raider del 2018 e segna il nuovo corso del franchise. 🔗 Leggi su Game-experience.it