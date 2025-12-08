Milano, 8 dicembre 2025 – C’è una particolare classifica nella quale si è registrato un sorpasso in testa, quella degli evasori dal carcere. Taulant Toma, il 41enne albanese scappato dal carcere di Opera la scorsa notte, segando le sbarre e calandosi con delle lenzuola, grazie al cambio turno delle guardie, ha infatti scavalcato Felice Maniero, boss della Mala del Brenta detto 'faccia d'angelo', che negli anni '90 aveva collezionato tre evasioni clamorose dal carcere. Considerando che la fuga è avvenuta da un carcere di massima sicurezza, la faccenda diventa delicata. A sottolineare il problema è Leo Beneducci, segretario generale dell ’ Osapp, organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, che lancia l’accusa: “Nel 2025 si riesce a trasformare un carcere di massima sicurezza in un trampolino verso l'esterno, segando sbarre e calandosi con lenzuola annodate, mentre l'amministrazione penitenziaria continua a collocare detenuti di tali rilevanza e caratteristiche accanto ad aeroporti, ferrovie, autostrade e a poca distanza dai confini nazionali”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Toma Taulant: chi è il 'mago della fuga', alla quarta evasione da un carcere. Deve scontare una condanna fino al 2048