Tokyo convoca ambasciatore cinese
3.30 Tensione ancora alta tra Giappone e Cina dopo l'ultimo incidente nel fine settimana che ha visto aerei militari di Pechino puntare il radar su caccia del Sol Levante nelle acque a sudest dell'isola di Okinawa. Il governo di Tokyo ha convocato l'ambasciatore cinese presentando una "forte protesta" per l'accaduto, definendo "estremamente deplorevoli" le manovre e chiedendo a Pechino di impedire episodialoghi.Per il ministro della Difesa Shinjiro Koizumi,l'episodio è "pericoloso e e assolutamente inaccettabile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
