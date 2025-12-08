Tokyo convoca ambasciatore cinese

Servizitelevideo.rai.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

3.30 Tensione ancora alta tra Giappone e Cina dopo l'ultimo incidente nel fine settimana che ha visto aerei militari di Pechino puntare il radar su caccia del Sol Levante nelle acque a sudest dell'isola di Okinawa. Il governo di Tokyo ha convocato l'ambasciatore cinese presentando una "forte protesta" per l'accaduto, definendo "estremamente deplorevoli" le manovre e chiedendo a Pechino di impedire episodialoghi.Per il ministro della Difesa Shinjiro Koizumi,l'episodio è "pericoloso e e assolutamente inaccettabile". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Taiwan, scontro tra Cina e Giappone: Pechino convoca l'ambasciatore nipponico | Tokyo: "Nostra linea resta immutata"

Cina convoca l’ambasciatore giapponese: nuovo fronte di tensione su Taiwan. Tokyo: «Linea invariata dal 1972»

tokyo convoca ambasciatore cineseIncidente nei cieli, Tokyo convoca l'ambasciatore cinese - Tensioni ancora alte tra Giappone e Cina dopo l'ultimo incidente nel fine settimana che ha visto aerei militari di Pechino puntare il radar su caccia del Sol Levante nelle acq ... Segnala msn.com

tokyo convoca ambasciatore cineseGiappone: ambasciatore cinese convocato dopo manovre caccia J-15 - Nel pomeriggio di oggi, 7 dicembre, il viceministro degli Esteri del Giappone, Takehiro Funakoshi, ha convocato l'ambasciatore della ... Scrive agenzianova.com

La mega ambasciata cinese a Londra: cosa c'è sotto? - Cominciamo così la newsletter: tante cartoline europee, gli sviluppi dei negozi ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Tokyo Convoca Ambasciatore Cinese