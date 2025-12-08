Toghe assassine nel Paese del Vudù e dei morti viventi
La separazione delle carriere ad Haiti non si applica al giudice e al suo boia. Jean Ernest Muscadin è il magistrato che da gennaio 2019 dirige l’ufficio del pubblico ministero di Miragoâne, nel dipartimento delle Nippes, e per molti haitiani è un simbolo di speranza in un contesto di violenza diffusa. La sua determinazione nel contrastare la criminalità nella regione del “Grand Sud” ha conquistato l’approvazione della gente e della diaspora haitiana. In un paese dove le gang controllano vaste porzioni del territorio e le istituzioni appaiono impotenti, il magistrato è considerato uno dei funzionari pubblici più efficaci della Repubblica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
