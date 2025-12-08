Silvana Stanco chiude in bellezza una stagione di alto livello e conferma il suo status di numero 1 del ranking mondiale nel trap, imponendosi allo shoot-off nella Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Sulla pedana di Doha (Qatar) l’azzurra ha realizzato una grande impresa, battendo la veterana sanmarinese Alessandra Perilli allo spareggio dopo aver firmato il miglior punteggio ieri in qualificazione. Secondo sigillo della carriera alle Finals del massimo circuito per la 32enne nativa di Zurigo, che aveva già trionfato nel 2023 sempre a Doha mentre un anno fa non era andata oltre il sesto posto a Nuova Delhi nella gara vinta in quel caso da Perilli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, Silvana Stanco regina del trap in Coppa del Mondo! Battuta Perilli allo shoot-off in finale