Tiro a volo Jiang Yiting vince nello skeet femminile alla Finale di Coppa del Mondo Nuovo format per l’ultimo atto
La nuova finale ad otto introdotta per tutte le specialità individuali del tiro a volo a partire dalla prossima stagione viene testata per la prima volta in una competizione ufficiale nella Finale della Coppa del Mondo 2025: a Doha, in Qatar, nello skeet femminile, dove non c’erano azzurre al via, vince la cinese Jiang Yiting. Resta il format delle eliminazioni progressive, ma scende notevolmente il numero dei piattelli: si passa da 60 a 36, e le prime due eliminazioni arrivano già dopo 12 colpi. Ottavo posto per la statunitense Kimberly Rhode con 912, settima piazza per la finlandese Marjut Heinonen con 1012. 🔗 Leggi su Oasport.it
