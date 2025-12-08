Tiro a volo De Filippis e Pellielo fuori dal podio nella Finale di Coppa del Mondo a Doha
Epilogo amaro per l’Italia nell’ultimo atto del trap maschile in occasione della Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Sulla pedana di Doha i due azzurri impegnati nella gara odierna (riservata ai migliori otto del turno di qualificazione) sono rimasti purtroppo fuori dal podio, non riuscendo a replicare l’impresa realizzata stamattina dalla connazionale Silvana Stanco a livello femminile. Mauro De Filippis, numero 2 del ranking mondiale, si è dovuto accontentare della quarta posizione in Qatar venendo eliminato con un 1620 dopo venti piattelli a causa di un sanguinoso doppio errore negli ultimi due colpi della quarta serie che gli è costato come minimo il terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
