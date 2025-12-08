TikTok e lo shopping d’impulso | così la persuasione algoritmica ci intrappola

Tu scrolli. L’ influencer non vende. Intrattiene, mostra. E tu quasi non te ne accorgi. La struttura è persuasiva, raffinata. L’autenticità simulata. Così non distingui più tra ciò che è organico, genuino, da ciò che invece è sponsorizzato, anche perché spesso la distinzione è nebulosa: codici sconto, affiliazioni, partnership informali e via dicendo. Ma, paradossalmente, proprio perché non sembra una vendita, vende. TikTok su questo ci ha costruito una fortuna al punto da insidiare un colosso dell’e-commerce come eBay e da mettere nel mirino anche Amazon. Ce lo dicono gli ultimi dati: secondo la società di analisi EchoTik, infatti, TikTok Shop ha spostato 19 miliardi di dollari a livello globale durante il terzo trimestre del 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it

