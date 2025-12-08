U na serata che cambia tutto: oggi, lunedì 8 dicembre, alle 21:20 (o poco dopo) Simona Ventura darà il via alla semifinale del Grande Fratello 2025. A una sola settimana dalla finalissima del 15 dicembre, la Casa più spiata d’Italia si prepara a salutare altri concorrenti e a stabilire chi avrà l’onore di giocarsi la vittoria. Ma non è solo l’esito del televoto a tenere il pubblico col fiato sospeso: le dinamiche interne sono esplose, con la fine della storia tra Rasha Younes e Omer Elomari. In Casa, non si è parlato d’altro. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello 2025” un doppio verdetto scuoterà gli equilibri della Casa Grande Fratello 2025, anticipazioni puntata 8 dicembre, semifinale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Tiene banco la rottura tra i due inquilini anche se c'è chi si domanda: «Ma sono mai stati insieme?». E metà degli inquilini lascerà la Casa