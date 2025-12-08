Tiene banco la rottura tra i due inquilini anche se c' è chi si domanda | Ma sono mai stati insieme? E metà degli inquilini lascerà la Casa
U na serata che cambia tutto: oggi, lunedì 8 dicembre, alle 21:20 (o poco dopo) Simona Ventura darà il via alla semifinale del Grande Fratello 2025. A una sola settimana dalla finalissima del 15 dicembre, la Casa più spiata d’Italia si prepara a salutare altri concorrenti e a stabilire chi avrà l’onore di giocarsi la vittoria. Ma non è solo l’esito del televoto a tenere il pubblico col fiato sospeso: le dinamiche interne sono esplose, con la fine della storia tra Rasha Younes e Omer Elomari. In Casa, non si è parlato d’altro. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello 2025” un doppio verdetto scuoterà gli equilibri della Casa Grande Fratello 2025, anticipazioni puntata 8 dicembre, semifinale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Un incontro “a tu per tu” di venti minuti dopo giorni di tensioni interne: il chiarimento rilancia il dibattito su un possibile rimescolamento delle leadership, mentre tiene banco l’ombra di una nuova corrente in arrivo da Roma - facebook.com Vai su Facebook
Banco Bpm, perché non si trova l’accordo con i sindacati? Frattura con i sindacati sulle assunzioni - La sintesi tra i vertici di Banco Bpm e i sindacati tarda ad arrivare, il confronto è tutto sul numero delle assunzioni, giudicate ... Riporta corriere.it