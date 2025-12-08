Ti metti a c*** Iva Zanicchi gela Paolo Del Debbio | risuona tutto in studio

In uno degli studi televisivi più infuocati della stagione, a sorprendere tutti non è stato un politico né un opinionista di professione, ma una leggenda della musica italiana. A 85 anni, Iva Zanicchi si è presentata a Dritto e rovescio con l’energia di sempre, trasformando la puntata in un turbine di battute, provocazioni e racconti personali che hanno immediatamente catalizzato l’attenzione del pubblico. L’atmosfera, già tesa per i temi caldi affrontati dal programma, ha trovato in lei un detonatore inaspettato, capace di muoversi tra ironia e indignazione senza filtri. Sin dalle prime battute, la cantante ha rotto gli schemi rivolgendosi direttamente al conduttore Paolo Del Debbio con un commento che ha lasciato il pubblico interdetto e divertito: «Il brizzolato più sexy di Mediaset. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it