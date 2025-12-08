Thuram nella storia dell’Inter | miglior marcatore francese di sempre in A superato…

Thuram. Marcus Thuram ha inciso il suo nome nella storia dell’ Inter con una rete che vale molto più dei tre punti. Il gol messo a segno contro il Como a San Siro ha permesso all’attaccante francese di diventare il miglior marcatore transalpino del club in Serie A, staccando una leggenda come Youri Djorkaeff. Con quella marcatura, Thuram ha toccato quota 31 gol nel massimo campionato italiano con la maglia dell’Inter, superando i 30 realizzati da Djorkaeff. Un dato che racconta la continuità del numero 9, capace di incidere con regolarità. Thuram: numeri da protagonista in nerazzurro. Allargando lo sguardo a tutte le competizioni, il bottino di Thuram diventa ancora più significativo: sono 41 i gol complessivi segnati con l’ Inter in 110 presenze. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it