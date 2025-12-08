Thuram nella storia dell’Inter | miglior marcatore francese di sempre in A superato…
Thuram. Marcus Thuram ha inciso il suo nome nella storia dell’ Inter con una rete che vale molto più dei tre punti. Il gol messo a segno contro il Como a San Siro ha permesso all’attaccante francese di diventare il miglior marcatore transalpino del club in Serie A, staccando una leggenda come Youri Djorkaeff. Con quella marcatura, Thuram ha toccato quota 31 gol nel massimo campionato italiano con la maglia dell’Inter, superando i 30 realizzati da Djorkaeff. Un dato che racconta la continuità del numero 9, capace di incidere con regolarità. Thuram: numeri da protagonista in nerazzurro. Allargando lo sguardo a tutte le competizioni, il bottino di Thuram diventa ancora più significativo: sono 41 i gol complessivi segnati con l’ Inter in 110 presenze. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Superato Djorkaeff, Thuram scrive la storia: è il francese che ha segnato di più con l'Inter in Serie A Vai su X
La #ThuLa torna a brillare in #InterComo Prestazione super e #gol di entrambi contro i lariani #Thuram diventa il miglior marcatore francese nella storia del club LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INTERNEWS24 #internews24 - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Thuram riprende la marcia: miglior partenza di sempre, l’obiettivo è chiaro - L'attaccante francese non è ancora al 100% del potenziale ma sicuramente molto vicino alla miglior versione ... msn.com scrive