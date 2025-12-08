Thuram a Inter TV | Col Liverpool sarà difficile loro una delle squadre più grandi d’Europa Mi sento quasi tutti i giorni con quel loro giocatore

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha commentato alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, riconoscendo la forza della squadra inglese e sottolineando il suo rapporto quotidiano con uno dei loro giocatori. Le sue parole offrono uno sguardo sulla preparazione e le sfide che attendono i nerazzurri in questa importante competizione europea.

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match contro il Liverpool in Champions League. Alla vigilia del big match di Champions League, Marcus Thuram ha analizzato i temi della sfida ai microfoni del canale ufficiale del club. L’attaccante francese della Beneamata ha messo in guardia l’ambiente sulle insidie della gara, sottolineando lo status del Liverpool come una delle corazzate più importanti d’Europa. Thuram ha ricordato che i Reds, freschi vincitori della Premier League nella passata stagione, rappresentano un ostacolo durissimo che non ammette cali di concentrazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram a Inter TV: «Col Liverpool sarà difficile, loro una delle squadre più grandi d’Europa. Mi sento quasi tutti i giorni con quel loro giocatore»

