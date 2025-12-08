Thiago Silva Milan Allegri insiste | pressing sul brasiliano ma il futuro resta in bilico Le ultimissime

Thiago Silva Milan, Allegri non ha dubbi: pressing sul difensore, ma il futuro resta in bilico. Tutti i dettagli Il Milan guarda già al mercato di gennaio e per la difesa spunta un nome a sorpresa: Jay Idzes, centrale indonesiano classe 2000 acquistato dal Sassuolo la scorsa estate per 8 milioni dopo l’esperienza al Venezia. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Thiago Silva Milan, Allegri insiste: pressing sul brasiliano, ma il futuro resta in bilico. Le ultimissime

Contenuti che potrebbero interessarti

Felipe Melo racconta l’esperienza con Gattuso: “Un codardo, mi ha deluso. Thiago Silva è testimone”

Nesta: “Thiago Silva mi ha allungato la carriera. Maldini fatto per stare al Milan, l’amore …”

Thiago Silva fa gol in rovesciata all’ultimo minuto, è pura magia: quando la ‘classe’ non ha età

È finita tra il Milan e Gimenez Il "Bebote" sarà sacrificato a gennaio per finanziare il mercato. Tare prepara 3 colpi clamorosi per lo Scudetto: spuntano suggestioni incredibili in difesa (Ramos o Thiago Silva? ) e la caccia al nuovo bomber è aperta. #Milan - facebook.com Vai su Facebook

Massimo #Ambrosini nel corso dell’ultimo podcast di Cronache di Spogliatoio, ha dato un consiglio al #Milan in vista del mercato di gennaio: “Se fossi nel Milan, prenderei #ThiagoSilva nel mercato di gennaio”. Vai su X

Thiago Silva Milan, suggestione clamorosa: il brasiliano può tornare davvero! Contratto di 6 mesi per il pupillo di Allegri - Sergio Ramos non convince, il «Monstro» è integro Quella che inizialmente sembrava solo una romantica s ... Lo riporta milannews24.com

Milan tra Sergio Ramos e Thiago Silva: Tare punta a un Modric-bis. Cassano durissimo con Allegri, l'ultimo affondo - Il Milan punta un altro 40enne dopo Modric: nel mirino Sergio Ramos e Thiago Silva. Secondo sport.virgilio.it

Milan tra Sergio Ramos e Thiago Silva. La Roma torna su Fabio Silva. Juve su Christensen - Lo spagnolo sarà svicolato dal Monterrey a gennaio e vorrebbe chiudere la car ... Scrive sportcafe24.com