The Lonesome Hunters | L’altra faccia dell’horror

In fondo, come nelle migliori road story, basta un incontro a trasformare per sempre due vite. Lonesome Hunters, diretto da Tyler Crook ed edito da Renoir Comics, apre su due figure collegate dal caso: un vecchio cacciatore di mostri ormai fuori allenamento e una ragazzina dai segreti dolorosi. Eppure, oltre alla polvere delle strade sterrate, ciò che resta nelle tavole di Tyler Crook è un’intensa umanità. Le sue illustrazioni a inchiostro e acquerello lasciano trapelare la nostalgia, conferendo al libro un’atmosfera malinconica ma non cupa. Non un Dylan Dog romantico, ma una fiaba gotica dai colori terrosi, in cui anche tra le rovine dell’orrore può germogliare una speranza lieve. 🔗 Leggi su Screenworld.it

