The Jazz Room il nuovo format live arriva a Como
The Jazz Room è un viaggio indietro nel tempo fino alla nascita di questo iconico genere! Situato in una venue che ricrea la New Orleans degli anni '20, questo spettacolo di jazz dal vivo promette una serata di passione e ritmo. Sorseggia un cocktail dal bar e guarda i talentuosi musicisti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
