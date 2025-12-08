The Book of Mormon arriva a Milano il musical più dissacrante del secolo

Dal 10 al 21 dicembre il TAM Teatro Arcimboldi ospiterà The Book of Mormon, il musical che ha rivoluzionato Broadway e conquistato il mondo con la sua irriverenza sfrontata. È la prima volta in Italia per lo spettacolo più dissacrante del XXI secolo, quello che il New York Times non ha esitato a definire “il miglior musical di questo secolo” e che Entertainment Weekly ha incoronato come “il più esilarante di sempre”. La provocazione che diventa riflessione. Nato dall’incontro esplosivo tra Trey Parker e Matt Stone – i papà di South Park – e Robert Lopez, l’unico artista ad aver vinto due volte tutti i quattro premi principali dell’entertainment americano (Emmy, Grammy, Oscar e Tony), The Book of Mormon racconta la storia tragicomica di due giovani missionari mormoni spediti in Uganda. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

