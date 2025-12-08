Thailandia nuovi venti di guerra con la Cambogia | Nullo l’accordo di pace di ottobre
Le tensioni tra Thailandia e Cambogia si riaccendono meno di due mesi dopo la firma di un accordo di pace, con l’esercito thailandese che ha condotto attacchi aerei nella zona di confine. Le autorità di Bangkok definiscono queste operazioni come ritorsioni, alimentando i timori di un nuovo escalation del conflitto tra i due Paesi.
(Adnkronos) – Riesplodono le tensioni tra Thailandia e Cambogia a meno di due mesi dalla firma di un accordo di pace tra i due Paesi, con l'esercito thailandese che ha effettuato attacchi aerei nella zona di confine, definiti "di ritorsione" dalle autorità di Bangkok. L'escalation, che ha provocato diversi morti, ha spinto il premier thailandese,
