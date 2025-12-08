thailandia migliaia residenti sul confine con la cambogia fuggono nei rifugi

Migliaia di persone sono fuggite nei rifugi sul lato thailandese del confine conteso con la Cambogia, quando sono scoppiati i combattimenti tra i due paesi. La Thailandia ha lanciato lunedì attacchi aerei lungo il confine. Entrambe le parti si accusano reciprocamente di aver violato il cessate il fuoco che aveva posto fine ai combattimenti all’inizio di quest’anno. Le annose dispute sui confini sono sfociate in cinque giorni di combattimenti a luglio, che hanno causato la morte di decine di soldati e civili. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

