Thailandia e Cambogia esplode il caos al confine | aerei da combattimento colpiscono l’esercito

La tensione al confine tra Thailandia e Cambogia ha subito una drastica e preoccupante escalation nelle prime ore di lunedì 8 dicembre 2025. Le forze armate thailandesi hanno infatti confermato di aver lanciato attacchi aerei contro obiettivi militari cambogiani. Questa mossa rappresenta un significativo innalzamento del livello di scontro, segnando il passaggio da scaramucce terrestri a un impiego, seppur circoscritto, della potenza aerea, una decisione che rischia di destabilizzare ulteriormente la regione e richiedere un intervento diplomatico internazionale immediato per evitare un conflitto su vasta scala. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

