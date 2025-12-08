Thailandia–Cambogia tregua infranta | riprendono i bombardamenti lungo il confine

Le tensioni tra Thailandia e Cambogia si riaccendono, con il ripristino dei bombardamenti lungo il confine. Dopo un periodo di relativa calma, l’aviazione thailandese ha ripreso le operazioni militari, infrangendo l’accordo di cessate il fuoco firmato a ottobre con la mediazione degli Stati Uniti. La situazione resta critica, con il rischio di escalation del conflitto tra le due nazioni.

L’aviazione thailandese torna a colpire la Cambogia, rompendo l’accordo di cessate il fuoco firmato a ottobre con la mediazione Usa. Accuse incrociate, vittime civili, evacuazioni di massa e nuove tensioni su confini e templi contesi. L’aviazione thailandese è tornata a bombardare pesantemente la provincia di Ubon Ratchathani al di là del confine con la Cambogia, rompendo l’accordo di pace firmato a ottobre sotto l’egida di Donald Trump. Bangkok accusa il governo cambogiano di aver rotto per primo la tregua, uccidendo un soldato dell’esercito nazionale e ferendone altri quattro, in un attacco a una piazzaforte thailandese. 🔗 Leggi su Laverita.info