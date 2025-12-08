Thailandia-Cambogia tregua infranta | riprendono i bombardamenti lungo il confine

Le tensioni tra Thailandia e Cambogia si riaccendono, con il ripetersi dei bombardamenti lungo il confine. Dopo un accordo di cessate il fuoco firmato a ottobre con la mediazione statunitense, le ostilità sono riprese, aumentando il rischio di escalation nel conflitto tra i due paesi.

L'aviazione thailandese torna a colpire la Cambogia, rompendo l'accordo di cessate il fuoco firmato a ottobre con la mediazione Usa. Accuse incrociate, vittime civili, evacuazioni di massa e nuove tensioni su confini e templi contesi. L'aviazione thailandese è tornata a bombardare pesantemente la provincia di Ubon Ratchathani al di là del confine con la Cambogia, rompendo l'accordo di pace firmato a ottobre sotto l'egida di Donald Trump. Bangkok accusa il governo cambogiano di aver rotto per primo la tregua, uccidendo un soldato dell'esercito nazionale e ferendone altri quattro, in un attacco a una piazzaforte thailandese.