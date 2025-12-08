Thailandia attacchi aerei lungo confine con la Cambogia dopo la morte di un soldato | civili in fuga

Lapresse.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Thailandia ha lanciato oggi attacchi aerei lungo il confine conteso con la Cambogia, mentre i due Paesi si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco che aveva interrotto i combattimenti all’inizio di quest’anno. L’esercito thailandese ha dichiarato che ieri il fuoco cambogiano ha ferito due soldati thailandesi e che le truppe thailandesi hanno reagito, dando luogo a uno scontro a fuoco durato circa 20 minuti. La Cambogia ha dichiarato che la parte thailandese ha aperto il fuoco per prima e che le proprie truppe non hanno reagito. Oggi, inoltre, il portavoce dell’esercito thailandese, il maggiore generale Winthai Suvaree, ha dichiarato che le truppe cambogiane hanno aperto il fuoco per prime in territorio thailandese in diverse aree e ha affermato che un soldato thailandese è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti, e che i civili sono stati evacuati dalle aree colpite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

thailandia attacchi aerei lungo confine con la cambogia dopo la morte di un soldato civili in fuga

© Lapresse.it - Thailandia, attacchi aerei lungo confine con la Cambogia dopo la morte di un soldato: civili in fuga

Approfondisci con queste news

thailandia attacchi aerei lungoThailandia e Cambogia, esplode il caos al confine: aerei da combattimento colpiscono l’esercito - La tensione al confine tra Thailandia e Cambogia ha subito una drastica e preoccupante escalation nelle prime ore di lunedì 8 dicembre 2025. Riporta thesocialpost.it

thailandia attacchi aerei lungoLa Thailandia ha attaccato la Cambogia - Dopo settimane di tensioni al confine, interrompendo una pace che durava da luglio: i due paesi si accusano a vicenda di avere iniziato gli scontri ... Riporta ilpost.it

thailandia attacchi aerei lungoTensione Thailandia-Cambogia, ancora scontri e attacchi aerei dopo la morte di un soldato - Cambogia, ancora scontri e attacchi aerei dopo la morte di un soldato ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Thailandia Attacchi Aerei Lungo