Thailandia attacchi aerei in Cambogia
9.05 La Thailandia ha lanciato attacchi aerei contro la Cambogia che avrebbero causato almeno 4 vittime tra i civili. Lo ha annunciato l'esercito, mentre imperversano gli scontri al confine. Thailandia ha cominciato "ad utilizzare aerei per colpire obiettivi militari in diverse aree per reprimere gli attacchi dell'esercito cambogiano",riferiscono. Un soldato thailandese è stato uciso e altri 4 sono rimasto feriti in scontri con soldati cambogiani al confine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
