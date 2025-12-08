Thailandia attacchi aerei in Cambogia

Servizitelevideo.rai.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.05 La Thailandia ha lanciato attacchi aerei contro la Cambogia che avrebbero causato almeno 4 vittime tra i civili. Lo ha annunciato l'esercito, mentre imperversano gli scontri al confine. Thailandia ha cominciato "ad utilizzare aerei per colpire obiettivi militari in diverse aree per reprimere gli attacchi dell'esercito cambogiano",riferiscono. Un soldato thailandese è stato uciso e altri 4 sono rimasto feriti in scontri con soldati cambogiani al confine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

thailandia attacchi aerei cambogiaLa Thailandia lancia attacchi aerei sulla Cambogia: a rischio la pace di Trump - A ottobre, su iniziativa del Presidente Usa e con la mediazione di vari Paesi asiatici, è stato firmato un accordo di tregua ... Da dire.it

Cerca Video su questo argomento: Thailandia Attacchi Aerei Cambogia