Test trailer di copenhagen con simu liu come spia sotto controllo mentale
annuncio del trailer ufficiale per la serie “The Copenhagen Test”. Il primo trailer ufficiale di The Copenhagen Test è stato recentemente reso disponibile, anticipando una nuova serie di spionaggio. La produzione vede la partecipazione di Simu Liu, protagonista noto per il ruolo di Shang-Chi, nel ruolo di Alexander Hale, un analista dell’intelligence coinvolto in una vicenda di hacking mentale. La serie, che approderà su Peacock, promette un intreccio ricco di tensione e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione sul fronte thriller ed azione. trama e punti salienti del trailer ufficiale. il hacking della mente e i dilemmi morali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
