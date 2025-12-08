Inquietudine. È il sentimento che domina gli apparati di sicurezza europei in occasione delle festività natalizie. Un filo teso che accomuna capitali e città medie, in un Continente che arriva alla stagione dei mercatini e dei concerti in piazza con un livello di allerta ai massimi da anni. A pesare non è solo la memoria degli attentati del passato (Berlino 2016, Strasburgo 2018, Magdeburgo 2024), quanto la polarizzazione generata dalla guerra tra Israele e Hamas. E così l'Europa prova a difendere la normalità delle luci e degli eventi pubblici con misure sempre più perimetrali. Ma sicurezza e atmosfera natalizia convivono solo a patto di un dispositivo permanente, fatto di sorveglianza visibile e non, controlli serrati e un pubblico invitato alla vigilanza attiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Terroristi e lupi solitari, anche il Viminale alza l'allerta: Natale blindato