Terroristi e lupi solitari anche il Viminale alza l' allerta | Natale blindato
Inquietudine. È il sentimento che domina gli apparati di sicurezza europei in occasione delle festività natalizie. Un filo teso che accomuna capitali e città medie, in un Continente che arriva alla stagione dei mercatini e dei concerti in piazza con un livello di allerta ai massimi da anni. A pesare non è solo la memoria degli attentati del passato (Berlino 2016, Strasburgo 2018, Magdeburgo 2024), quanto la polarizzazione generata dalla guerra tra Israele e Hamas. E così l'Europa prova a difendere la normalità delle luci e degli eventi pubblici con misure sempre più perimetrali. Ma sicurezza e atmosfera natalizia convivono solo a patto di un dispositivo permanente, fatto di sorveglianza visibile e non, controlli serrati e un pubblico invitato alla vigilanza attiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it
