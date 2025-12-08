Terroristi di Hamas liberi in Europa? Il caso al-Khatib e il buco nero della sicurezza UE

Il caso di Mohannad al-Khatib rischia di trasformarsi in uno spartiacque nel dibattito sulla sicurezza europea e sulla reale capacità dell’Unione di intercettare chi è coinvolto nel terrorismo jihadista internazionale. Secondo un rapporto del Centro belga per il monitoraggio dell’antisemitismo (JID), l’uomo indicato come terrorista di Hamas e coinvolto direttamente nel massacro del 7 ottobre 2023 in Israele vive oggi in Belgio ed è libero di circolare in tutta Europa. Un’accusa che, se confermata, avrebbe conseguenze politiche e operative di enorme portata. Ma soprattutto pone un interrogativo destinato a restare sospeso: quanti altri casi come questo esistono nel continente senza che nessuno sia in grado di dirlo con certezza?. 🔗 Leggi su Panorama.it

