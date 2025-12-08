Terribile incidente a Lusiglié | moto esce di strada e finisce nella scarpata schiantandosi contro una sbarra centauro di Ozegna morto sul colpo

Un grave incidente si è verificato questa sera sulla provinciale 41 tra Feletto e Agliè, nella zona di Lusigliè. Una moto è uscita di strada, finendo nella scarpata e schiantandosi contro una sbarra. Purtroppo, il centauro di Ozegna ha perso la vita sul colpo.

Un terribile incidente è avvenuto nella serata di oggi, lunedì 8 dicembre 2025, sulla provinciale 41 che collega Feletto ad Agliè, nella zona dello stabilimento della Omg sul territorio comunale di Lusigliè. Una moto è piombata nella scarpata a bordo della carreggiata e si è schiantata contro una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

