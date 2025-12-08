Terreni nella disponibilità del boss | in 6 a rischio processo

La Direzione Distrettuale Antimafia ha avviato un procedimento nei confronti di sei persone coinvolte in un'inchiesta su terreni agricoli a Grazzanise, vicino all’aeroporto militare. L’indagine riguarda oltre 22 ettari di proprietà ritenuti collegati al boss dei Casalesi Francesco “Sandokan” Schiavone e intestati a prestanome per celarne la proprietà.

