Terremoto oggi in Giappone | scatta l’allerta tsunami Magnitudo di 7.6 possibli onde altre tre metri

Roma, 8 dicembre 2025 – Forte terremoto oggi in Giappone. Una scossa di magnitudo stimata inizialmente a 7.4 è stata registrate nel nord del Paese. Questa la stima di Ingv, mentre l ’istituto sismologico americano Usgs parla di sisma di magnitudo 7.6 su scala Richter. Al momento le notizie sono frammentarie, ma secondo alcuni media sarebbe stata diramata un’allerta tsunami per la costa settentrionale dell’isola, nell’ Hokkaido. Al momento non si hanno informazioni su eventuali danni a cose o persone. L’ epicentro del terremoto   è situato a 57 chilometri di profondità, riferisce Ingv (53,1 secondo Usgs), i sisma ha avuto luogo alle 23:15 ora locale (14:25 in Italia), davanti alla costa della prefettura di Aomori, a circa 80 chilometri dal litorale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

