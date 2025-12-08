Terremoto oggi in Giappone | scatta l’allerta tsunami Magnitudo di 7.4

Roma, 8 dicembre 2025 – Forte terremoto oggi in Giappone. Una scossa di magnitudo stimata inizialmente a 7.4 è stata registrate nel nord del Paese. Al momento le notizie sono frammentarie, ma secondo alcuni media sarebbe stata diramata un’allerta tsunami per la costa settentrionale dell’isola, nell’Hokkaido. Al momento non si hanno informazioni su eventuali danni a cose o persone. L’epicentro della scossa è situato a 57 chilometri di profondità, riferisce Ingv, il terremoto ha avuto luogo alle 23:15 ora locale (14:25 in Italia), davanti alla costa della prefettura di Aomori. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

