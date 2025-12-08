Terremoto lo tsunami minaccia il Giappone | la terra trema la costa si prepara all’onda che avanza

Thesocialpost.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giappone è tornato a convivere con la paura del mare dopo un terremoto di magnitudo 7.6, registrato a circa 80 chilometri dalla costa del Pacifico. Una scossa così forte, percepita distintamente anche nelle aree più interne del Paese, ha riportato alla memoria quelle ore in cui il confine tra sicurezza e disastro si assottiglia all’improvviso, lasciando spazio solo all’urgenza di mettersi in salvo e di capire quanto sia grande l’onda che sta arrivando. La prima reazione è stata quella dell’ Usgs, che ha immediatamente attivato il sistema di allerta tsunami, avviando il monitoraggio in tempo reale sulle possibili onde anomale e comunicando un rischio concreto per le coste giapponesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

terremoto lo tsunami minaccia il giappone la terra trema la costa si prepara all8217onda che avanza

© Thesocialpost.it - Terremoto, lo tsunami minaccia il Giappone: la terra trema, la costa si prepara all’onda che avanza

Altri contenuti sullo stesso argomento

terremoto tsunami minaccia giapponeTerremoto, lo tsunami minaccia il Giappone: la terra trema, la costa si prepara all’onda che avanza - Il Giappone è tornato a convivere con la paura del mare dopo un terremoto di magnitudo 7. Si legge su thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Tsunami Minaccia Giappone