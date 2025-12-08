Terremoto in Spagna magnitudo di 4.0 | il sisma avvertito nei Paesi Baschi
Un terremoto ha colpito Álava, nei Paesi Baschi, in Spagna, nella notte. L’ Instituto Geográfico Nacional (Ign) ha registrato un sisma di magnitudo 4 nelle prime ore di questa mattina, con epicentro nella città di Iruña de Oca (Álava) a una profondità di cinque chilometri, dieci minuti dopo mezzanotte, ma è stato avvertito anche in altre zone, come a Vitoria-Gasteiz, capoluogo della provincia di Álava, situata a 21 chilometri da Iruña de Oca. Il sindaco di quest’ultima cittadina, Miguel Ángel Montes, ha visitato i cinque villaggi che compongono il Comune dopo la scossa per verificare personalmente che non ci fossero danni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
