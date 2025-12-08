Terremoto in Giappone violenta scossa di magnitudo 7.6 | scatta l' allerta tsunami
Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 km a largo del Giappone. Lo riferisce l'agenzia sismica statunitense Usgs, mentre il sistema Usa di monitoraggio ha diramato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Terremoto in Giappone, violenta scossa di magnitudo 7,4 vicino alla cosa di Honshu: allerta tsunami - Lo riferisce l'agenzia sismica statunitense Usgs, mentre il sistema Usa di monitoraggio ha ... ilmessaggero.it scrive