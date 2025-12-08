Terremoto in Giappone violenta scossa di magnitudo 7.6 | scatta l' allerta tsunami

Ilmessaggero.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 km a largo del Giappone. Lo riferisce l'agenzia sismica statunitense Usgs, mentre il sistema Usa di monitoraggio ha diramato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

terremoto in giappone violenta scossa di magnitudo 76 scatta l allerta tsunami

© Ilmessaggero.it - Terremoto in Giappone, violenta scossa di magnitudo 7.6: scatta l'allerta tsunami

