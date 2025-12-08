terremoto in giappone tsunami colpisce il porto di mutsu ogawara video

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il Giappone nordorientale, generando onde di tsunami fino a 40 centimetri e mettendo in allerta le aree costiere del Pacifico. La prima onda è arrivata al porto di Mutsu Ogawara, nella prefettura di Aomori, mentre un’altra ha raggiunto Urakawa, nella regione di Hokkaido. Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, nelle prossime ore potrebbero verificarsi onde alte fino a tre metri soprattutto nella prefettura di Iwate e lungo la costa pacifica di Hokkaido. Feriti e danni: vetri in frantumi e strade invase dai detriti. Le emittenti locali riportano i primi danni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

