Terremoto in Giappone | scossa di magnitudo 7,6 allarme tsunami
Un terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter ha scosso la costa settentrionale del Giappone. L'agenzia meteorologica del Paese ha registrato due onde di tsunami di 40 centimetri e i media locali parlano di feriti. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Scopri altri approfondimenti
Terremoto 7.6 al largo del Giappone, allerta tsunami - Asia - Ansa.it Vai su X
#Tokyo e il "grande terremoto": nuova stima mette in guardia il #Giappone - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto oggi in Giappone: scatta l’allerta tsunami. Magnitudo di 7.6, possibli onde altre tre metri - Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone ... Da msn.com