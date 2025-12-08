Terremoto in Giappone | scossa di magnitudo 7,6 allarme tsunami

Un terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter ha scosso la costa settentrionale del Giappone. L'agenzia meteorologica del Paese ha registrato due onde di tsunami di 40 centimetri e i media locali parlano di feriti. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

